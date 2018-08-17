В Татарстане — нашествие редких бабочек

На каждом шагу сегодня в республике можно встретить представителей редкого вида нимфалид — адмирала. Бабочки вначале появились в местных лесах, а затем оккупировали и города. «Реальное время» разбиралось в причинах необычного поведения чешуекрылых.

Как утверждают специалисты, нельзя упускать случай полюбоваться на лесных красавиц, встретить которых в нашем регионе — это обычно большое везение. Нашествия бабочек случаются ежегодно, но нет гарантий, что в ближайшие годы повторится миграция именно этого редкого вида. А вот опасаться, что бабочки могут нанести ущерб нынешнему или будущему урожаю, не стоит: как выяснилось, вкусы у редкой гостьи весьма непритязательны — ей нравятся сорняки да падалица.