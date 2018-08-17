В РСПП предсказали дефолты компаний в случае изъятия сверхдоходов

Реализация инициативы по изъятию сверхдоходов у российских компаний горно-металлургического и химического комплекса приведет к дефолту ряда предприятий и замедлит рост ВВП.



«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний», — передает ТАСС со ссылкой на союз.

Отмечается, что инициатива вынудит компании пойти на сокращение инвестиционных и социальных программ, а также отнимет «любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий».

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка и может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.