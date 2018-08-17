Новости бизнеса

13:09 МСК
Новости раздела
Бизнес

В РСПП предсказали дефолты компаний в случае изъятия сверхдоходов

12:15, 17.08.2018
В РСПП предсказали дефолты компаний в случае изъятия сверхдоходов
Фото: pixabay.com

Реализация инициативы по изъятию сверхдоходов у российских компаний горно-металлургического и химического комплекса приведет к дефолту ряда предприятий и замедлит рост ВВП.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний», — передает ТАСС со ссылкой на союз.

Отмечается, что инициатива вынудит компании пойти на сокращение инвестиционных и социальных программ, а также отнимет «любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий».

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка и может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.

Бизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок