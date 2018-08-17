Удмуртия вошла в число регионов с самыми дешевыми учебниками

Исследование Росстата показало, что в Удмуртии одни из самых дешевых учебников в России. Более низкая цена зафиксирована только в Ярославской области.

Средняя цена за один учебник в республике составляет 216,69 рубля, пишет Russia Today со ссылкой на данные Росстата.

В Ярославской области учебник в среднем стоит 186,53 рубля, в Севастополе — 228,3 рубля.

По России средняя цена на учебник достигла 406,83 рубля. Самыми дорогими по этому показателю оказались Бурятия (700,87 рубля), Магаданская (648,38) и Сахалинская области (642,30).

Напомним, что по результатам исследования в Самаре зафиксирована самая высокая цена на школьные ранцы.