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В Тольятти во время пожарной эвакуации в торговом центре заклинило выход

10:08, 17.08.2018 1
В Тольятти во время пожарной эвакуации в торговом центре заклинило выход
Фото: pixabay.com

В тольяттинском торговом центре «Акварель» во время учебной пожарной эвакуации оказались закрыты двери аварийного выхода.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, после объявления об эвакуации люди пытались выйти из здания, но не смогли открыть двери. Охранник использовал ключ-карту, однако она не подходила. Через некоторое время другому сотруднику ТЦ удалось открыть дверь.

Стоит отметить, что проведение учебной тревоги было инициативой администрации торгового центра «Акварель».

Напомним, ранее в Перми экстренно эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен».

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:15
    Хорошо что вскрылось при учебной тревоге. Теперь устранят
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