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В Башкирии ребенок умер от кори

21:28, 16.08.2018

В Башкирии зафиксирован один случай смерти ребенка из-за заболевания корью.

Младенец до года не был привит, передает «Интерфакс».

Республиканское управление Роспотребнадзора сообщило о сложной ситуации по этой болезни в регионе.

По данным ведомства, с 18 июня по 15 августа на территории Башкирии зарегистрировано 22 случая заболевания корью. Среди них — 13 детей и 9 взрослых из Уфы, Уфимского, Иглинского, Чишминского, Кармаскалинского районов.

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