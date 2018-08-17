Директор Лаишевской школы-интерната для слепых призналась в мошенничестве

Новый поворот в деле о серии хищений в Лаишевской школе-интернате для слепых детей. Накануне на допросе обвиняемая директор Венера Давлиева полностью признала вину в шести эпизодах мошенничества и в присутствии адвоката ходатайствовала о рассмотрении ее дела судом в особом порядке.

Как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, Давлиева также заявила следователю Высокогорского МРСО Следкома по РТ Алексею Лоскутову о готовности начать возмещать ущерб бюджету республики Татарстан. Его общая сумма оценивается в 2 с лишним миллиона рублей.

В частности, Давлиева призналась в том, что в 2017—2018 годах совершала хищения средств, предназначавшихся на закупку продуктов питания для интерната, а также занималась хищением уже поступивших на кухню и склад учреждения продуктов. Кроме того, обвиняемая подтвердила на допросе — заправляла личный автомобиль со служебных топливных карт и присвоила более 1,5 млн рублей под видом оказания услуг в предоставлении помещений под летний и зимний детский лагерь.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом.

Напомним, в числе свидетелей по данному делу — Рафис Бурганов, вице-премьер и министр образования РТ.