Предприниматели Татарстана выбирают «Ак Барс» Банк в качестве основного банка

Вчера на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ был представлен рейтинг делового климата Республики Татарстан, партнером которого выступил «Ак Барс» Банк.

Согласно результатам, 36%* опрошенных предпринимателей выделили «Ак Барс» Банк в качестве основного банка, в котором компания получает финансовые услуги.

30% респондентов отдают предпочтение работе с надежными и стабильными крупными банками. Для 29% опрошенных важно удобство расположения и широкая филиальная сеть. 24% предпринимателей продолжают пользоваться услугами своего банка по привычке. 14% ценят высокий уровень качества обслуживания. Удобство использования интернет-сервисов банка важно для 12% владельцев бизнеса.

«Ак Барс» Банк заинтересован в изучении бизнес-настроений МСБ. Подобное исследование проводится второй год подряд совместно с Советом и агентством Magram, методология рейтинга основана на индексе RSBI. Такая практика по изучению бизнес-настроений в регионе уникальна для России и безусловно важна. Мы знаем извечную проблему предпринимателей — доступ к финансированию. С учетом результатов исследования в банке сформирован и постоянно дорабатывается широкий ряд доступных услуг и продуктов для развития бизнеса», — комментирует Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса «Ак Барс» Банка.

Топ-банковских услуг среди опрошенных предпринимателей Татарстана:

Расчетно-кассовое обслуживание — 74%

Переводы (платежи) в рублях/в валюте — 74%

Мобильный банк — 49%

Интернет-банк — 42%

Зарплатное обслуживание — 29%

Кредиты — 28%

Торговый и/или интернет-эквайринг — 18%

Корпоративные карты — 10%

Небанковские услуги и сервисы (онлайн-бухгалтерия, помощь юриста) — 6%

В этом году с помощью телефонных интервью и мобильного приложения «Услуги РТ» было опрошено 8 100 предпринимателей. Методика осталась прежней — респондентов просили ответить на вопросы о состоянии деловой активности в районе, об оценке настоящей ситуации, о динамике продаж и инвестиций, о кадрах.

*Результаты не включают в себя статистику ответов бизнеса Казани и Набережных Челнов — мнения респондентов из этих районов будут собраны, проанализированы и представлены отдельно.

ПАО «АК БАРС» БАНК



Партнерский материал

