Генерала Следкома приговорили к 5,5 года колонии за взятку

Московский городской суд приговорил экс-заместителя начальника московского главка СК РФ генерала Дениса Никандрова к 5,5 года лишения свободы по делу о взятке за освобождение соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Суд также лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции, передает «Новая газета». Ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах и структурах в течение трех лет.

Напомним, первого замруководителя московского главка СКР Дениса Никандрова, главу УСБ СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова арестовали 19 июля. Их подозревали в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого в обмен на покровительство в расследовании уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Москвы.

«Реальное время» рассказывало, что уголовное дело против высокопоставленных сотрудников возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

