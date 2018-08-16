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Генерала Следкома приговорили к 5,5 года колонии за взятку

12:29, 16.08.2018
Генерала Следкома приговорили к 5,5 года колонии за взятку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский городской суд приговорил экс-заместителя начальника московского главка СК РФ генерала Дениса Никандрова к 5,5 года лишения свободы по делу о взятке за освобождение соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Суд также лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции, передает «Новая газета». Ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах и структурах в течение трех лет.

Напомним, первого замруководителя московского главка СКР Дениса Никандрова, главу УСБ СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова арестовали 19 июля. Их подозревали в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого в обмен на покровительство в расследовании уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Москвы.

«Реальное время» рассказывало, что уголовное дело против высокопоставленных сотрудников возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

Происшествия
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