Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы

Социальные сети Facebook и Twitter изменили правила размещения политической рекламы на фоне скандала с так называемым российским влиянием на выборы в США.



Вся политическая реклама в соцсетях будет отмечена специальным знаком, сообщает «РИА Новости». Кроме того, будет указан спонсор рекламы.

Отмечается, что пользователи Facebook смогут увидеть более подробную информацию о бюджете рекламной кампании и числе просмотревших объявления людей, включая их пол, возраст и местоположение. При этом соцсеть предоставила возможность просмотреть архив политической рекламы, которая была запущена в США в течение последних 7 лет.

Что касается Twitter, изменения коснулись и рекламодателей. Теперь желающие разместить политическую рекламу в американском сегменте сервиса должны будут подтвердить личность и адрес.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть из-за «российского вмешательства» повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году.