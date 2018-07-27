В России предложили ввести специальную лицензию для водителей такси

Общероссийское объединение пассажиров предложило выдавать разрешения на работу таксистами только после получения специальной лицензии. Соответствующее обращение направлено в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Зампредседателя организации Илья Зотов пояснил, что сейчас подобная лицензия выдается на машину и необходима только для работы в классических таксопарках. Водители, осуществляющие свою деятельность с помощью агрегаторов такси, такой документ не оформляют, поэтому возможны случаи применения насилия по отношению к пассажирам.



Общественники считают, следует закрепить обязанность компаний такси и агрегаторов заключать трудовые договоры с водителями. Также следует прописать понятие «тариф» и определить уполномоченный орган, который будет устанавливать минимальные тарифы на услуги такси в регионах, передает РТ.

Вместе с тем необходимо ввести обязательное страхование пассажиров такси на сумму не менее 2 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести патент для таксистов-нелегалов. Такая мера принесет в государственный бюджет дополнительные доходы в размере 20—30 млрд рублей.