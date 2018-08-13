«ВКонтакте» анонсировала новый подход к конфиденциальности

Социальная сеть «ВКонтакте» пообещала ввести обновления, направленные на конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцию приватного профиля. Такие меры связаны с возросшим количеством уголовных дел за публикации и репосты в соцсети.

«ВКонтакте», как крупнейшая коммуникационная платформа, обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в интернете», — написал на своей странице директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

По его словам, в течение ближайших двух недель разработчики уберут отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов. В скором времени пользователи также смогут сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

Отмечается, что о других обновлениях будет объявлено позже.