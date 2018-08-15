Художник Бэнкси не знал о платной выставке своих работ в Москве

Британский уличный художник Бэнкси выложил в свой Instagram переписку с неизвестным пользователем. Из нее следует, что Бэнкси не знал об организации выставки своих работ в Москве.

В начале переписки пользователь присылает Бэнкси фотографию баннера с названием его выставки. На вопрос художника о том, что это, собеседник ответил, что в Москве проходит выставка его работ, проход на которую стоит £20.

«Ты ведь знаешь, что это не имеет ко мне отношения? Я не беру с людей плату за то, чтобы они посмотрели на мое искусство, если только поблизости нет колеса обозрения с ярмарки», — ответил Бэнкси.

Собеседник предложил художнику опубликовать пресс-релиз в связи с несанкционированной выставкой, но Бэнкси ответил, что не будет «жаловаться на размещение картин без разрешения».

Организатор выставки Александр Начкебия заявил, что выставка не позиционировалась как организованная или согласованная с Бэнкси. Он также отметил, что что вход на выставку стоит не 20 фунтов стерлингов, а восемь, пишут «Ведомости».



Выставка Бэнкси открылась в ЦДХ 2 июня и продлится до 2 сентября.

Ранее Бэнкси создал работу о выходе Великобритании из ЕС.