Новости спорта

12:33 МСК
Новости раздела
Спорт

ХК «Лада» заявил 19 игроков

12:17, 15.08.2018

В Москве в офисе Высшей хоккейной лиги стартовала заявка хоккейных клубов для участия в ВХЛ — Кубке Шелкового пути сезона 2018/19, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

По итогам проверки документов до участия было допущено 19 игроков тольяттинского клуба:

  • Вратарь: Александр Скрынник;
  • Защитники: Дмитрий Возовик, Роман Дубинин, Дмитрий Костромитин, Филипп Метлюк, Иван Сухих, Игорь Усманов, Илья Шкибтан;
  • Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Андрей Гришаков, Михаил Железнов, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Константин Майоров, Алексей Мастрюков, Артурс Озолиньш, Алексей Сыромятников, Александр Тимирев, Станислав Чистов.
СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция IX Расширенное заседание совета по предпринимательству

Сюжеты

Все сюжеты