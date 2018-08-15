ХК «Лада» заявил 19 игроков
В Москве в офисе Высшей хоккейной лиги стартовала заявка хоккейных клубов для участия в ВХЛ — Кубке Шелкового пути сезона 2018/19, сообщает пресс-служба ХК «Лада».
По итогам проверки документов до участия было допущено 19 игроков тольяттинского клуба:
- Вратарь: Александр Скрынник;
- Защитники: Дмитрий Возовик, Роман Дубинин, Дмитрий Костромитин, Филипп Метлюк, Иван Сухих, Игорь Усманов, Илья Шкибтан;
- Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Андрей Гришаков, Михаил Железнов, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Константин Майоров, Алексей Мастрюков, Артурс Озолиньш, Алексей Сыромятников, Александр Тимирев, Станислав Чистов.
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