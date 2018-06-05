Татарстанцы задолжали по налогам и платежам 10 миллиардов рублей

Приставы Татарстана взыскали 1,56 млрд рублей долгов по налогам, штрафам и сборам с начала года. Общая задолженность по фискальным платежам в республике составила 10 млрд рублей.



Половина этих средств — долги по налогам, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. В текущем году приставы наложили 537 арестов имущества должников на 153,7 млн рублей.

Отмечается, что за 5 месяцев ведомство закончило более 360 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженностей по налогам. Сумма по ним составила более 4,8 млрд рублей.

В настоящее время возбуждено более 173 тыс. дел на сумму 4,9 млрд рублей. При этом в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сумму 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что долги россиян по займам за I квартал 2018 года выросли на 5% — до 4 трлн рублей.