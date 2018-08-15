С начала августа возле авиабазы Хмеймим сбили 16 беспилотников

Российские военные с начала августа уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих боевикам, вблизи авиабазы Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.



«Всего с начала августа уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации» — цитирует Цыганкова "Интерфакс".

При этом только за 13 августа средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки пяти беспилотников. В результате этого никто не пострадал, материального ущерба нет. База функционирует в обычном режиме.

Напомним, что очередной беспилотник боевиков сбили у авиабазы Хмеймим 11 августа.