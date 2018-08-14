«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0. На 33-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Спартака» Луис Адриано.

Напомним, что в первой игре «Спартак» уступил в Греции со счетом 2:3, ведя 2:0 по ходу встречи. Таким образом, московский клуб вылетел из Лиги чемпионов. Теперь команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа.

