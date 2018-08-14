Fujikura закроет в Чувашии производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Японская компания Fujikura в ближайшие несколько месяцев закроет в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития республики.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательской способности на автомобильном рынке, говорится в сообщении.

Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. Также проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 года. Выпуск кабелей организован на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.