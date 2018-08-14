ГЖФ отказался от школы архитекторов в Доме Дротоевского, его сделают жилым — СМИ

Госжилфонд отказался от проекта детской архитектурной школы в Доме Дротоевского на Карла Маркса, 56. Собственник решил сделать из культурного объекта жилой дом.



По словам помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой, проектирование дома купца Дротоевского под архитектурную школу изначально было просто предложением, сообщает Kazanfrst.

На территории самого объекта культурного и исторического наследия все работы пока заморожены.

«Фасад покрасили, отчитались, и все», — отметил гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Теняев.

Напомним, в июне приступили к фасадным работам по Дому Дротоевского. Здание постройки 1837 года планировали сдать в конце 2015 года, но, как пояснила помощник президента РТ Олеся Балтусова, процесс затянулся по ряду причин. В чем сложности реставрации и какие детали удалось сохранить в облике деревянно-каменного дома, объекта культурного наследия, — подробнее в материале «Реального времени».