Владимир Жарков: «У всех в голове сентябрь, тяжело где-то свежесть искать»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Владимир Жарков прокомментировал итог поединка против «Металлурга», в котором уфимцы уступили со счетом 1:2:

— В целом игра понравилась. Удаления сказывались на всей игре. Никого не обвиняем, потому что там командные действия были. Понравилась самоотдача всех пацанов, была командная игра. Что на льду, что на скамейке, что в раздевалке все друг за друга. Сейчас идут предсезонные игры, свежести еще не хватает, но по самоотдаче претензий быть не может. Если так будет продолжаться, то у нас будет больше уверенности друг в друге, больше взаимопонимания и, думаю, все будет лучше.

Если бы забили еще одну шайбу, то было бы классно. Все равно чуть-чуть еще от предсезонки не отошли, где-то сами нагружаемся дополнительно, потому что у всех в голове сентябрь. Сейчас тяжело где-то свежесть искать, — рассказал нападающий.



Напомним, в Челябинске 14 августа стартовал Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.