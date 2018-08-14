Минкульт Башкирии определит получателей грантов Хамитова на развитие родных языков

Сегодня Министерство культуры Башкирии отберет победителей конкурса на гранты главы РБ Рустэма Хамитова, выделяемые для поддержки родных языков. Бюджет республики будет ежегодно выделять под эти гранты 50 млн рублей.

Минкульт РБ уже отобрал 185 заявок из 325 на первом этапе конкурса, пишет proufu.ru.

Среди прошедших во второй этап — ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан» (42 проекта), ТРК «Башкортостан» (10), издательство «Китап» им. З. Биишевой (семь), благотворительный фонд Гульшат Хамитовой «Мархамат» и другие.

Издание отмечает, что в 2016 году Башкирия выделила на поддержку родных языков 6,6 млн рублей. Годом ранее республика потратила на те же цели 4,9 млн рублей. Татарстан же в 2015-м выделил на языки 184,2 млн рублей.