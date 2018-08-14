Уфимский «Толпар» выступит на Мемориале Ляпина в Чебаркуле

Уфимский «Толпар» отправился в Чебаркуль, где с 14 по 19 августа пройдет традиционный предсезонный турнир памяти Дениса Ляпина, сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

Турнир в Чебаркуле вот уже долгое время является одним из важнейших этапов подготовки «юлаевской» «молодежки» к новому сезону. В этом году «толпаровцы» выступят на мемориале Дениса Ляпина в девятый раз подряд. При этом ранее уфимским хоккеистам этот трофей покорялся четырежды.

На старте Мемориала Ляпина уфимская команда сразится с челябинскими «Белыми Медведями».

14 августа также сыграют «Тюменский Легион» и «Юниор-Курган».