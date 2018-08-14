В Самаре дорожный знак установили вверх ногами

В Самаре установили дорожный знак вверх ногами.

Конструкция появилась на месте ремонтных работ на Заводском шоссе и сразу привлекла внимание автомобилистов. Как пишут пользователи в социальных сетях, во всем виновато новое «безграмотное поколение дорожников 90-х».

Добавим, что участки дороги Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Полная реконструкция запланирована на 2019 год.

Напомним, в Самаре 19 августа из-за марафона временно закроют движение на некоторых улицах.