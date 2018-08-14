Оксимирон призвал выйти на митинг в Барнауле в поддержку фигурантов дел о мемах в сети «ВКонтакте»

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) призвал выйти на митинг в Барнауле в поддержку обвиненных за сохраненные в сети «ВКонтакте» мемы — Марии Мотузной и Даниила Маркина.

«Уровень несправедливости ситуации (с Мотузной) — запредельный, но она далеко не первая: по этим статьям в совокупности были осуждены и/или отбывают срок сотни человек совершенно разных взглядов, от исламистов до националистов, а также абсолютно случайные люди, не занимавшие на момент предъявления обвинения четкой политической или религиозной позиции», — написал Оксимирон на своей странице в Twitter.

Он призвал выйти на согласованный пикет «За свободный интернет» в поддержку Мотузной и Маркин в Барнауле 14 августа. Также он подчеркнул, что заседание суда по делу Мотузной пройдет 15 августа.

«Широкая огласка может помешать окончательно испортить девушке жизнь», — заявил Федоров.



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