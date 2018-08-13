В Челнах суд приостановил работу реабилитационного центра для наркозависимых

Суд по требованию прокуратуры приостановил работу реабилитационного центра для наркозависимых «Путь преодоления г. Набережные Челны» из-за нарушений жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

В ходе проверки челнинской прокуратуры выяснилось, что восстановление наркозависимых и социально неблагополучных граждан происходит в квартирах жилых домов на Комсомольской набережной и улице Шамиля Усманова, что запрещено законом.

Кроме того, центр принимает людей на реабилитацию без медицинских карт и не занимается их медицинским обслуживанием. По данным прокуратуры, реабилитанты живут в переполненных комнатах, уборка которых не осуществляется. Наркозависимых кормят продуктами, качество которых не подтверждено документами, сообщили в прокуратуре.



Ранее сообщалось, что в Татарстане наркозависимым недокладывали мяса и фруктов, а также содержали в перенаселенных помещениях.