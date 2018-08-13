В Татарстане Росздравнадзор отозвал лицензии трех клиник пластической хирургии

Росздравнадзор Татарстана проверил семь клиник пластической хирургии в республике, в четырех из них выявлены нарушения лицензионных условий и требований, в том числе в части оснащения медицинским оборудованием. У трех клиник лицензии отозваны.



«У трех организаций лицензии на оказание услуг по пластической хирургии в амбулаторных и стационарных условиях отозваны по заявлению самих лицензиатов», — говорится в сообщении ведомства.

Названия клиник не уточняются, при этом материалы проверок направлены в суд, а учреждениям выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Отмечается, что еще в 10 медучреждениях проверки продолжаются. Всего инспекторы планируют проверить 43 клиники.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что почти половина российских салонов красоты и косметологических клиник, которые были проверены в 2017 году, работала с нарушениями.