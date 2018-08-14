Творог в магазинах Казани подорожал на 8%

С начала августа в крупнейших продуктовых магазинах Казани творог подорожал на 8%. На сегодняшний день цена на продукт установилась на отметке 238 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 13 августа составил 5 367 рублей, снизившись с начала месяца на 1,8%, а с начала года на 1,6%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.