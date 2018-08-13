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В Татарстане объемы жилья выросли всего на 0,1%

17:01, 13.08.2018
В Татарстане объемы жилья выросли всего на 0,1%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам семи месяцев 2018 года в Татарстане ввели 1,3 млн кв. м жилья. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ.

Показатель незначительно превысил прошлогодний и составил 100,1% к соответствующему периоду 2017 года.

Отмечается, что такое количество жилья было введено предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и привлеченных средств.

Напомним, в 2017 году в Татарстане явно снизились объемы строительства инвестиционного многоквартирного жилья и выросла соципотека. Подробный обзор рынка жилищного строительства в 2017 году — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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