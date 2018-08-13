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Парашютист из Стерлитамака погиб в Подмосковье

14:23, 13.08.2018
Парашютист из Стерлитамака погиб в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье погиб 36-летний парашютист из Стерлитамака Александр Волков. По предварительной версии, спортсмен неправильно рассчитал высоту разворота.

«Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении Следкома.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронили в родной Башкирии.

Между тем в Сети появилась видеозапись падения парашютиста.

Напомним, что в мае двое татарстанцев погибли, выполняя свободное падение с высоты 4 до 1,6 тысячи метров.

Происшествия Башкортостан
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