Парашютист из Стерлитамака погиб в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье погиб 36-летний парашютист из Стерлитамака Александр Волков. По предварительной версии, спортсмен неправильно рассчитал высоту разворота.

«Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении Следкома.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронили в родной Башкирии.

Между тем в Сети появилась видеозапись падения парашютиста.

Напомним, что в мае двое татарстанцев погибли, выполняя свободное падение с высоты 4 до 1,6 тысячи метров.