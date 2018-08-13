Парашютист из Стерлитамака погиб в Подмосковье
На прошлой неделе в Подмосковье погиб 36-летний парашютист из Стерлитамака Александр Волков. По предварительной версии, спортсмен неправильно рассчитал высоту разворота.
«Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении Следкома.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронили в родной Башкирии.
Между тем в Сети появилась видеозапись падения парашютиста.
Напомним, что в мае двое татарстанцев погибли, выполняя свободное падение с высоты 4 до 1,6 тысячи метров.Происшествия Башкортостан
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