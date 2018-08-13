Следком по РТ возбудил дело о заморе карпа, карасей и щук в Елабуге

Дело о массовой гибели рыбы в реке Танайка Елабужского района стало уголовным. Факт гибели не меньше 1 820 карасей, карпов и щук был выявлен еще 18 июля 2018 года, а в начале августа в Следком поступило заявление начальника Прикамского ТУ Минэкологии РТ о том, что причиной гибели рыбы стал сброс неочищенных канализационных стоков.

По данным ТУ Минэкологии, сброс произошел близ микрорайона Радужный. Там находится одна из канализационно-насосных станций. Причем, по предварительным данным, в июле там проводился ремонт, в связи с чем в отстойниках скопилось большое количество стоков. По одной из версий, в результате дождей канализационные колодцы оказались переполнены и загрязненные воды потекли по склону в реку.

Следком по РТ по результатам доследственной проверки возбудил дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и веществ, повлекших массовую гибель животных (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Подозреваемых в деле пока нет.

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, по делу назначена судебная экологическая экспертиза, проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к преступлению.