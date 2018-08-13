65 тысяч жителей Пермского края попали в «стоп-лист» судебных приставов

В «стоп-листе» судебных приставов Пермского края находится более 65 тысяч должников, которым запрещено выезжать за границу.

Совокупные долги неплательщиков на начало августа этого года превысили 28 млрд рублей. За возможность выехать за границу более трех тысяч граждан погасили свои долги на общую сумму порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают, что во избежание неприятностей перед выездом за границу необходимо удостовериться в отсутствии неисполненных долговых обязательств. Узнать о наличии неоплаченных долгов можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Напомним, ранее стало известно, в России самый злостный неплательщик алиментов задолжал детям 118 млн рублей.