Бюджет Казани за полгода заработал на недвижимости 786 млн рублей

Неналоговые доходы бюджета Казани по итогам I полугодия 2018 года составили 785,8 млн рублей. При этом в муниципальную собственность администрация столицы Татарстана приняла недвижимость на 988 млн рублей.

От сдачи в аренду земли мэрия получила 486,3 млн рублей, рассказали сегодня на «деловом понедельнике». Еще 123 млн рублей выручено от продажи земельных участков.

Аренда помещений принесла муниципальной казне 88,2 млн рублей.

Прибыль от деятельности МУПов составила 7,1 млн рублей. Продажа муниципального имущества позволила выручить еще 59,1 млн рублей. Прочие неналоговые доходы составили еще 7,9 млн рублей.

Напомним, что в первой половине 2016 года доходы Казани от аренды и продажи недвижимости составили 876,6 млн рублей. И эта цифра оказалась почти вдвое меньше, чем в январе—июне 2015-го.



