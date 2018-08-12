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Порошенко три раза ошибся в первой строчке гимна Украины — СМИ

10:32, 12.08.2018

Президент Украины Петр Порошенко допустил три ошибки, цитируя первую строчку гимна Украины на своей странице в Facebook.

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-жёлтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал Порошенко

Как сообщает "РИА Новости", использованная украинским лидером цитата содержит ошибки.

Уточняется, что официальный текст гимна, который был установлен 6 марта 2003 года, звучит так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». Именно этот текст закреплен законом «О государственном гимне».

При этом РБК пишет, что Порошенко процитировал старый вариант гимна, который использовался до 2003 года.

Отметим, что в президентском рейтинге на Украине Порошенко занимает лишь четвертое место. За него готовы проголосовать 8,3% опрошенных.

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