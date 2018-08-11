Власти Башкирии намерены увеличить количество иностранных студентов в два раза

За последние годы число иностранных студентов обучающихся в вузах Башкирии выросло на 21%. Власти республики надеются в ближайшие шесть лет увеличить их количество вдвое.

«Число иностранных студентов должно увеличиться за шесть лет в два раза, в том числе благодаря внедрению программ обучения на иностранных языках. Сейчас они составляют лишь 1%. За шесть лет количество программ должно вырасти в 10 раз», — заявила они составляют лишь 1%. За шесть лет количество программ должно вырасти в 10 раз», — министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Накануне, 10 августа, в уфимском Конгресс-холле прошло ежегодное Республиканское августовское совещание по образованию, где принял участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов.