Либеро «Урала» Брагин: «Нужно, чтобы каждый был друг за друга»

Либеро «Урала» новичок Роман Брагин прокомментировал подписание контракта с уфимским клубом, а также озвучил планы на сезон.



— Рад быть сейчас в Уфе. Здесь хороший город, хорошая команда, хороший тренер, которого я давно знаю, да и во всем мире он известен. Тренировочный процесс построен грамотно, сейчас втягиваемся в сезон, укрепляем суставы, связки, работаем над физикой. Надо побегать чуть-чуть, продышаться, чтобы был запас кислорода на весь сезон.

Команда дружная, все друг другу помогают. Об этом мы и договаривались в начале сезона. Если мы хотим достичь какой-то цели, то нужно, чтобы каждый был друг за друга. Если у кого-то не получается, то я должен сделать больше, чтобы человек чувствовал себя увереннее. Это не только в тренировке, это и в жизни, — рассказал Брагин пресс-службе уфимского клуба.