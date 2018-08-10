Прокуратура потребует уволить вице-мэра Димитровграда за неуказанные в декларации выигрыши в покер

Прокуратура Ульяновской области потребует от мэрии Димитровграда заменить формулировку об увольнении первого заместителя главы города Валерия Аванесяна.

Надзорное ведомство считает, что чиновник, не указавший в декларации доходы от покерных турниров, должен быть уволен «в связи с утратой доверия».

В справке о доходах Аванесян также не указал сведения об участии в качестве соучредителя ООО «Сеть универмагов», передает «Интерфакс».

По данным прокуратуры, вице-мэр Димитровграда в 2017 году выиграл $3 700 и $940 в двух покерных турнирах.

После проверки чиновник подал в отставку, однако сейчас ведомство готовит заявление в суд с требованием изменить запись в трудовой экс-чиновника.

Агентство отмечает, что в сети также появился ролик, где Аванесяна поздравляют с победой в турнире и выигрышем $180 тысяч.