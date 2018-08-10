Самым богатым главой региональных УФНС оказался налоговик из Орловской области

Глава глава управления федеральной налоговой службы по Орловской области Сергей Маркевич возглавил рейтинг самых богатых руководителей региональных УФНС, составленный «Реальным временем». За 2017 год он увеличил свой доход за год почти в 11 раз — с 1,2 млн до 13,9 млн рублей.

Вторую строчку заняла глава УФНС Москвы Марина Третьякова — она заработала за 2017 год 6,69 млн рублей. Тройку замыкает руководитель налоговой службы в Коми Альберт Новиков, который заработал 5,8 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2016-м, когда его доход составил 2,8 млн.

В среднем каждый из начальников управлений получает в месяц 241 тыс. рублей, а все вместе они с помощью супругов заработали за 2017 год 322,5 млн рублей.



Напомним, что по итогам 2017 года глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин заработал 3,851 млн рублей против 3,404 млн рублей годом ранее. Это позволило ему занять 17-е место в рейтинге.