В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве местного журналиста

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве сотрудника телерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова. 28-летний подозреваемый был задержан 8 августа.

В Следкоме подчеркнули, что убийство журналиста не связано с его работой.

«По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении областного управления СКР.

В настоящее время сотрудники СКР работают с задержанным. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что Денис Суворов работал в ГТРК «Нижний Новгород». Он был убит в конце июля. Незадолго до смерти Суворов вернулся из армии.