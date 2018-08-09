Россельхозбанк потребовал от Фонда поддержки предпринимательства Башкирии 17 млн рублей

Россельхозбанк через суд потребовал от Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ 17,2 млн рублей.

Иск на эту сумму подан в Арбитражный суд Башкирии 6 июля, следует из картотеки арбитражных дел. 8 июля он был принят к рассмотрению. Судебное заседание назначено на 4 октября.

Напомним, что фонд поддержки предпринимательства Башкирии был создан в 1999 году. Соответствующий указ подписал президент РБ Муртаза Рахимов.