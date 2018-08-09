Большинство жалоб на «Натали Турс» поступило из Москвы, Петербурга и Татарстана — Роспотребнадзор

По состоянию на 7 августа в Роспотребнадзор обратилось более 850 пострадавших клиентов туроператора «Натали Турс».

Большинство из них живет в Москве (340 обращений), Санкт-Петербурге (212), Калужской и Калининградской областях, а также в Татарстане (около 50).

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, непосредственно в общественных приемных территориальных органов службы уже оказана помощь потребителям в составлении более 100 претензий в адрес туроператора.

Ранее сообщалось, что «Натали Турс» могут исключить из реестра туроператоров после 3 сентября.