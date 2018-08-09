В Генконсульстве России сообщили о задержании еще нескольких человек в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало еще нескольких человек, которые утверждают, что они россияне. Об этом сообщил пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.



«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане РФ, эта информация сейчас проверяется», — цитирует Топольского «РИА Новости».



Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Кирилл Дедусев, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Станислав Лисицкий подозреваются в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Кроме россиян в преступную группу входили выходцы из Казахстана, Латвии, Азербайджана, Грузии и Турции.