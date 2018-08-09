Российский рынок ипотеки за полгода вырос на 73%

В России за последние полгода 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные ипотечного рейтинга «Дом.рф» и FrankRG.

При этом средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке жилья за июнь составляла 8,91%.

Отмечается, что доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается, а рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, пишут «Известия».

В Росреестре отметили, за последние полгода в стране зарегистрировано 338,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 10% больше показателя прошлого года.



Ранее в России изменился порядок субсидирования ставки по ипотеке для семей с детьми.