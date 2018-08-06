В России изменится порядок субсидирования ставки по ипотеке для семей с детьми

Правила предоставления субсидий кредитным организациям и ДОМ.РФ на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам для семей с детьми коснутся не только вновь выданных кредитов, но и рефинансируемых путем заключения допсоглашений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Ранее правилами предусматривалось субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, у которых родился второй или третий ребенок, передает RNS.

Кроме того, субсидирование до уровня 6% процентной ставки по ипотечным кредитам распространяется на семьи, в которых родился четвёртый и (или) последующий ребенок.