Зинэтула Билялетдинов: «Марков не совладал с эмоциями? Это наши внутренние проблемы, будем разбираться»
Наставник «Ак Барса» после «сухого» поражения от петербургского СКА в последнем матче предсезонного турнира поделился с журналистами мыслями о состоянии команды, а так же обозначил проблемы, над которыми предстоит работать.
— У нас есть вопросы, которые мы должны поправить, и сейчас как-раз хорошее время для того, чтобы разобраться и все поправить. Период у нас непростой. Кое-что получается, кое-что не получается.
— Без Ландера тяжело?
— Конечно игра немножко другая, но есть и другие плюсы, в плане того, что мы можем всех задействовать, все играют. Все это временно.
— Марков такой опытный игрок, а не совладал с эмоциями.
— Это никому неприятно, и мы в этом плане разберемся.
— До старта сезона меньше месяца, успеете подготовиться?
— Раньше успевали и теперь успеем, куда деваться?
— С Ландером что?
— Он пока в Москву уехал, не могу сказать.
— А с Падакиным? Его прооперировали.
— Нормально.
— Вы довольны игрой молодежи, как Цуканов и Кара?
— Учитывая, какую работу они провели, пока нормально.
— Ваше мнение об игре Педана?
— То же самое, что и про молодежь — не могу ничего сказать
«Ак Барс» в последнем матче турнира «всухую» проиграл СКА (0:4)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым