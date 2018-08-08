Зинэтула Билялетдинов: «Марков не совладал с эмоциями? Это наши внутренние проблемы, будем разбираться»

Наставник «Ак Барса» после «сухого» поражения от петербургского СКА в последнем матче предсезонного турнира поделился с журналистами мыслями о состоянии команды, а так же обозначил проблемы, над которыми предстоит работать.

— У нас есть вопросы, которые мы должны поправить, и сейчас как-раз хорошее время для того, чтобы разобраться и все поправить. Период у нас непростой. Кое-что получается, кое-что не получается.

— Без Ландера тяжело?

— Конечно игра немножко другая, но есть и другие плюсы, в плане того, что мы можем всех задействовать, все играют. Все это временно.

— Марков такой опытный игрок, а не совладал с эмоциями.

— Это никому неприятно, и мы в этом плане разберемся.

— До старта сезона меньше месяца, успеете подготовиться?

— Раньше успевали и теперь успеем, куда деваться?

— С Ландером что?

— Он пока в Москву уехал, не могу сказать.

— А с Падакиным? Его прооперировали.

— Нормально.

— Вы довольны игрой молодежи, как Цуканов и Кара?

— Учитывая, какую работу они провели, пока нормально.

— Ваше мнение об игре Педана?

— То же самое, что и про молодежь — не могу ничего сказать

«Ак Барс» в последнем матче турнира «всухую» проиграл СКА (0:4)

