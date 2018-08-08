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В Башкирии из-за урагана без света осталось 700 домов

20:02, 08.08.2018

Ураган, прошедший в Башкирии 6 и 7 августа, обесточил 700 частных домов. Также без света осталось 10 многоквартирных домов.

«Шквалистым ветром в селе Иглино повалило деревья и повредило ЛЭП», — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Отмечается, что спасатели оперативно выехали в село для помощи энергетикам. Они распилили упавшие деревья и помогли восстановить поваленные опоры ЛЭП.

Происшествия Башкортостан
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