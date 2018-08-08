Следком Мордовии проверит больницу из-за ролика о ползущей к травматологу пациентке
Мордовское управление СКР начало проверку по факту инцидента в Ковылкинской межрайонной больнице. В соцсетях появилась информация, что из-за неработающего лифта пожилой пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице на прием к травматологу.
«По данному факту по указанию руководителя Следственного управления СК России по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг», — сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Следствием будут проверены обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.
Напомним, что в прошлом году похожий случай произошел в одной из больниц Уфы.Происшествия Башкортостан
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