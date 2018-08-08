Башкирия станет побратимом одной из префектур Японии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя. Они обсудили вероятное побратимство республики и одной из префектур Японии.

«Если у вас есть желание развивать сотрудничество с каким-то конкретным регионом Японии, то я сообщу об этом в Токио, чтобы помочь установить связи, хорошие отношения с японскими регионами», — приводит пресс-служба главы РБ слова японского дипломата.

На встрече также поднимались вопросы сотрудничества в промышленной, экономической, научной и культурной сферах. Стороны обсудили развитие туризма. В сентябре состоится презентация Башкирии в посольстве Японии в Москве.