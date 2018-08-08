«Нефтехимик» отправился на Кубок президента Казахстана в составе 30 хоккеистов
Сегодня утром рейсом из аэропорта Бегишево нижнекамский «Нефтехимик» отправился на предсезонный турнир — Кубок президента республики Казахстан в Астану. Об этом сообщает официальный сайт «волков».
В Астану тренерский штаб Андрея Назарова взял следующий состав:
Вратари: Илья Ежов, Андрей Макаров, Федор Коротаев;
Защитники: Адам Полашек, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Глеб Семенов, Дамир Шарипзянов, Камиль Фазылзянов, Алексей Волгин, Александр Сорокин, Тимур Фаткуллин, Дмитрий Огурцов.
Нападающие: Илья Аркалов, Евгений Скачков, Александр Авцин, Ильдар Шиксатдаров, Павел Куликов, Андрей Нестрашил, Павел Порядин, Эмиль Галимов, Павел Здунов, Марат Хайруллин, Йонас Няттинен, Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен, Булат Шафигуллин, Алексей Михнов, Богдан Якимов, Рафаэль Бикмуллин.
Справка
Расписание матчей «Нефтехимика» на турнире:
9 августа. Сборная Казахстана — «Нефтехимик». Начало в 11.00
10 августа. «Барыс» — «Нефтехимик». Начало в 16.30
12 августа. «Нефтехимик» — «Амур». Начало в 9.00
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