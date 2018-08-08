В Казани 15 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018»

В Казани 15 сентября запланировано проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на портале правовых актов республики.

В документе сказано, что контролировать проведение мероприятия будет Министерство спорта Республики Татарстан.

Кроме того, 15 сентября в Татарстане пройдут республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана — 2018». Министерству спорта РТ совместно с главами муниципальных образований необходимо обеспечить участие в мероприятии людей разных возрастов.

Напомним, что в прошлом году «Кросс нации» проводился в Казани 16 сентября. В забеге участвовали порядка 20 тысяч участников.