«Кросс нации — 2017»: казанцы вышли на всероссийский день бега

13:55, 16.09.2017 44 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани прошел «Кросс нации», который собрал порядка 20 тысяч участников. Также впервые в рамках этого спортивного события прошел забег людей с ограниченными возможностями. На трассу также вышли ветераны, члены Союза пенсионеров России по РТ и дети 2008 года рождения.

Старт забега – на площадке рядом с Центральным стадионом, сама трасса проходит по Кремлевской набережной. Организованы дистанции в 1 км (для любителей), 2 км, 4 км, 6 км и 8 км. Также отдельные участки организованны специально для школьников, которые идут на золотые значки ГТО.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 сент
    Какие солнечные красивые фотографии
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  • Анонимно 16 сент
    Классный реп!
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    Анонимно 16 сент
    Даже не знала что сегодня побежали
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  • Анонимно 16 сент
    Кто участвовал большие молодцы!
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  • Анонимно 20 сент
    крутые фото!
    фотограф - отличный !
    Ответить
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