«Кросс нации — 2017»: казанцы вышли на всероссийский день бега

В Казани прошел «Кросс нации», который собрал порядка 20 тысяч участников. Также впервые в рамках этого спортивного события прошел забег людей с ограниченными возможностями. На трассу также вышли ветераны, члены Союза пенсионеров России по РТ и дети 2008 года рождения.
Старт забега – на площадке рядом с Центральным стадионом, сама трасса проходит по Кремлевской набережной. Организованы дистанции в 1 км (для любителей), 2 км, 4 км, 6 км и 8 км. Также отдельные участки организованны специально для школьников, которые идут на золотые значки ГТО.
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комментарии
фотограф - отличный !