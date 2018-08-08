Уфимский судья Валерий Данченко отработает в Екатеринбурге, на матч «Уфы» арбитры не назначены
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Уфимский судья Валерий Данченко получил назначение на 10 августа, когда «Урал» в Екатеринбурге примет московское «Динамо».
Судья в поле в этом поединке — Николай Волошин (Смоленск). Его ассистенты — Валерий Данченко и Максим Гаврилин (Владимир). Инспектор — Александр Гончар (Сочи).
Отметим, что на матч этого тура «Уфа» — «Краснодар» 13 августа судейская бригада не назначена, так как вопрос о дате проведения поединка еще не решен. «Уфа» 14 августа должна играть ответный матч Лиги Европы против «Прогреса» в Люксембурге.
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